اليوم السابع
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الشهر العقارى يدرب أمناء مكاتب القاهرة الكبرى والوجه البحرى على تعديلات القانون الجديدة

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:53 ص
الشهر العقارى يدرب أمناء مكاتب القاهرة الكبرى والوجه البحرى على تعديلات القانون الجديدة تدريب أعضاء الشهر العقارى على القانون الجديد
كتب إبراهيم قاسم

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عقدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أمس الأحد محاضرة لأمناء مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، للدكتور المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات بما يتوافق مع أحكام مشروع تعديل قانون الشهر العقارى الجديد الذى وافق البرلمان عليه مؤخرا.

ودشن الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، محاضرة على امناء المكاتب، بحضور الدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد لشؤون القانونية بالشهر العقارى، الذى ألقى محاضرة تتضمن شرح وافى وتفصيلى عن أحكام التعديلات الأخيرة.

 كما شرح الدكتور خالد عبد العاطى وكيل الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية بالشهر العقارى الذى تناول الوقائع المادية المستحدثة بشيء من التفصيل وأثتى الدكتور جمال ياقوت على الحضور وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لإنجاح مشروع قانون الحكومة وكذا القى المحاضران الشكر والثناء للزملاء لحسن استماعهم، ومناقشتهم البناءة. ومن المقرر أن تستكمل المحاضرة اليوم الاثنين مع أمناء مكاتب الوجه القبلى على ما تتضمنه التعديلات الجديدة.

 


الشهر العقارى والتوثيق

قانون الشهر العقارى الجديد

دورة تدريبية للشهر العقارى

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