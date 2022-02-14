اليوم السابع
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الشرطة البلجيكية تعثر على أسلحة بحوذة أشخاص ضمن " قافلة الحرية" في بروكسل

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 م
الشرطة البلجيكية تعثر على أسلحة بحوذة أشخاص ضمن " قافلة الحرية" في بروكسل الشرطة البلجيكية
كتب أحمد علوى

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إعتقلت السلطات البلجيكية  اليوم الإثنين عدد من الاشخاص المشاركين  فى قافلة الحرية التى انطلقت من باريس صباح اليوم ، وأكدت الشرطة أن المعتقلين كان بحوزتهم أسلحة هجومية في وسط بروكسل.

ووفقا لموقع بلجيك 24،  فقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أخرى مهمة تتعلق بمظاهرة "قافلة الحرية".

وتأتى الواقعة عندما لاحظ عناصر الشرطة المتواجدين وسط مدينة بروكسل مجموعة من الرجال كانوا يتصرفون بشكل مريب، وبعد تفتيشهم من قبل الشرطة، تبين أن بعض هؤلاء الرجال كانوا يحملون أشياء خطيرة وأسلحة هجومية مثل السكاكين.

وقالت كارلا لونفيل من دائرة الشرطة المحلية في العاصمة بروكسل- إيكسيل، لوكالة الأنباء بيلجا إن الرجال احتجزوا وقائيًا ومصادرة أسلحتهم.

وتشمل المواد التي تمت مصادرتها سكاكين وأقنعة وقفازات مقواة.

وتابعت : على الطرق المحيطة وبروكسل ، تواصل دائرة الشرطة الفيدرالية والمحلية تنفيذ حواجز تصفية لاعتراض المشاركين في "قافلة الحرية".

وأدت عملية التضيق تلك إلى اختناقات مرورية على الطرق المؤدية إلى العاصمة، فيما تم تحويل متظاهري "قافلة الحرية" إلى ساحة انتظار معرض سيارات بروكسل إكسبو.

 

بروكسل

بلجيكا

الشرطة البلجيكية

قافلة الحرية

اخبار العالم

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