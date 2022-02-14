السفير الأمريكى لدى ليبيا يحث القادة السياسيين على التهدئة وخفض التوتر

كتب : أحمد جمعة

أكد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه يواصل حث القادة السياسيين فى ليبيا على التهدئة وخفض التوتر الذى يمكن أن يؤدى إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبى الذين يرغبون فى اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة"، وذلك فى وقت تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة ليبيا.

جاء تصريح السفير الأمريكى لدى طرابلس خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب من أعضاء "تكتل فزان النيابي"، وهم مصباح دومة ومهدى مسعود الأعور وأبوصلاح شلبى، فى مكتبه فى تونس.

وأوضح نورلاند، فى تصريحه الذى نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن النواب الليبيين أطلعوه خلال الاجتماع "على رؤيتهم لدور فزان فى مستقبل ليبيا، وضرورة أن تجرى ليبيا الانتخابات فى أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي."

وأضاف نورلاند أنه ناقش مع النواب الثلاثة "مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها"، مشيرًا إلى أنه اتفق معهم على أن إجراء الانتخابات الليبية فى الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة.