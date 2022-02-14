الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل تحديد مجالات استثمارات صناديق التأمين

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

ونصت المادة الأولى، من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 37 لسنة 2021، على أن تحذف عبارة ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه.



قرار الرقابة المالية لصناديق الاستثمار الخاصة



تعديلات صناديق الاستثمار الخاصة

وينظم القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.

وينص البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة على توضيح قواعد الاستثمار ومحدداته فيما يخص مجالات الاستثمار والنسب القصوى للتوظيف في كل أداة مالية وحدود التركز، وبما لا يخالف القنوات الاستثمارية الواردة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.