الرئيس المالديفى يقلد أمين عام رابطة العالم الإسلامى وسام شرف الجمهورية تقديراً لجهوده في خدمة الإسلام والسلام

كتب - إسماعيل رفعت

د.العيسى يحاضر حول "مكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وإلكترونياً" بحضور الرئيس المالديفي وأعضاء الحكومة



افتتاح مكتب إقليمي للرابطة في المالديف تلبيةً لرغبة الرئيس المالديفي



مكتب الرابطة في ماليه سيقدم دورات تدريبية على وثيقة مكة المكرمة.. وفرع لمتحف السيرة النبوية



د.العيسى يلتقي قيادات الدفاع والخارجية ويطلع على مهامّ المركز الوطني لمكافحة التطرف



د.العيسى يلقي محاضرة في وزارة الشؤون الإسلامية بحضور نائب الرئيس والوزراء والأكاديميين والشباب



رأس وفد رابطة العالم الإسلامي لزيارة المالديف تلبية لدعوة رئيسها

تلبية لدعوةٍ من فخامة رئيس جمهورية المالديف السيد إبراهيم صالح زار وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جمهورية المالديف، حيث كان في استقبالهم في العاصمة ماليه، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد خليل وعدد من كبار المسؤولين.

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في مطار العاصمة انتقل معالي الأمين العام الدكتور العيسى ووفد الرابطة المرافق إلى القصر الرئاسي حيث كان في استقباله فخامة رئيس جمهورية المالديف السيد إبراهيم صالح، وبعد اللقاء تم الإعلان عن افتتاح مكتبٍ إقليميٍّ للرابطة في المالديف؛ تلبية لرغبة فخامة رئيس الجمهورية ليكون منطلقاً لخدمة المالديف ودول المنطقة وسيشتمل على معرض السيرة النبوية وحلقات تدريبية على وثيقة مكة المكرمة.



وتقديراً لجهوده في خدمة الإسلام والسلام العالمي منطلقاً من مركز إشعاع الإسلام والسلام المقرِّ الرئيس للرابطة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية قلّدَ فخامة رئيس جمهورية المالديف معالي الشيخ الدكتور العيسى وسامَ الشرف بالجمهورية.



وافتُتحت مراسم التتويج ببيان رئاسي جاء فيه: إن التكريم يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي قدّمها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في تعزيز الوحدة الإسلامية والوئام والسّلام حول العالم، وتعزيز الشراكة بين جزر المالديف ورابطة العالم الإسلامي في هذا الشأن، "وعمَلاً بالصلاحيات الممنوحة لي في دستور جمهورية جزر المالديف، أُثبت ختمي لأمنح معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أرفع وسام في الجمهورية".



وقدّم فخامته التهنئة باسمه ونيابة عن حكومة دولة المالديف وشعبها الكريم، لمعالي الشيخ الدكتور العيسى، بنيله وسام الشرف، الذي يمثل امتداداً للإرث العريق الذي تركه السلطان إبراهيم الذي حكم جزر المالديف من عام 1585 إلى 1609، وشكر معاليه لفخامته هذا التكريم الذي أعتبره محفزاً للمزيد من العمل لخدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.



بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام الشيخ د.العيسى محاضرةً تخصصية حول "سبل مكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وإلكترونياً"، شهدت حضوراً رفيع المستوى، تقدَّمهم فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي نائب الرئيس، والوزراء، وأعضاء اللجنة البرلمانية للأمن القومي، ومسؤولو الدفاع الوطني والشرطة، وعددٌ من كبار المسؤولين والباحثين والمهتمين.



كما التقى معالي الدكتور العيسى، بقيادات وزارة الدفاع في جمهورية المالديف برئاسة معالي الوزيرة السيدة ماريا أحمد دي دي، حيث بحث الجانبان آليات العمل المشترك في مكافحة التطرف.

واطّلع الدكتور العيسى على المركز الوطني لمكافحة التطرف وتعرف على نشاطاته، ثم عقد معالي الأمين العام للرابطة اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الخارجية، برئاسة معالي الوزير السيد أحمد خليل، أعقب ذلك عقد مؤتمر صحافي مشترك تناول أهم محاور الزيارة، ونقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الحكومية الرسمية.



وضمن برنامج الزيارة التقى معالي الدكتور العيسى بمعالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر، حيث جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما زار معاليه المركز الإسلامي في العاصمة ماليه، واطّلع على نشاطاته وأبرز أعماله.

وألقى الدكتور العيسى في مقر وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة اشتملت على "ضوابط مهمة في الفتاوى الشرعية والوعظ الديني"، حضرها معالي نائب رئيس الجمهورية، والوزراء والأئمة والمفتون، ونخبة من الأكاديميين والشباب، وجرى نقلها عبر التلفزيون الرسمي، وعدد من القنوات التلفزيونية في المنطقة، كما بُثت على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الحكومية الرسمية، وأعقبها حوار مفتوح مع الشباب حول أبرز القضايا التي تشغل تفكيرهم على الصعيدين الإسلامي والدولي.