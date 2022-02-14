اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:31 ص
الرئيس السيسي يصل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 الرئيس السيسي

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وصل الرئيس السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، والتقط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي، مراسم الافتتاح بعد قليل. 

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.


الرئيس السيسي

السيسي

إيجبس 2022

الرئيس السيسى

السيسى

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

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