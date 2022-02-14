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الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز أنشطة واستثمارات شركة أباتشي البترولية فى مصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:40 م
الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز أنشطة واستثمارات شركة أباتشي البترولية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية فى مصر، والتي تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعياً لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في اطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات،
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس". 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة أباتشي، أعرب عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكداً على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الامركي على ترسيخها وتطويرها، ومشيداً بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

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