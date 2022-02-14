الخشت يعلن اكتشاف فريق بحثى من جامعة القاهرة لأول آثار أقدام للديناصورات

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نجاح فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في تسجيل أول دليل مادي على وجود آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية، والتى يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الفريق البحثي بدأ عمله في عام 2018 من خلال ثلاثة من العلماء المصريين؛ اثنان من كلية العلوم جامعة القاهرة وهما: الدكتور وليد جمال كساب الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والدكتور محمد قرني الاستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا و مدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع الدكتور جبيلي أبو الخير الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد ومدير مركز الحفريات الفقارية، في البحث عن الدلائل المادية بمنطقة القصير قفط جنوبي الصحراء الشرقية، ونشر ورقة بحثية تسجل نتائج الفريق البحثي في دورية "جيولوجيكال جورنال" في ديسمبر 2021.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الكشف العلمي يعد من أهم الاكتشافات بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، وإضافة جديدة تسهم في فك طلاسم تلك الفترة التاريخية بمصر وقارة أفريقيا، كما يسهم هذا الاكتشاف بتنمية منطقة المثلث الذهبي سياحيًا وتراثيًا بتحويلها إلى مزار سياحي أو محمية طبيعية ذات قيمة اقتصادية وتراثية كبيرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الفريق البحثي تمكن من العثور على العديد من آثار الأقدام مختلفة الأحجام وعمق آثار هذه الأقدام باستخدام معادلات رياضية و برامج متخصصة من التعرف على أوزان وأطوال بعض هذه الديناصورات من آكلات اللحوم و التى قُدرت أوزانها بـ 500 كيلو جرامًا، و900 كيلو جرامًا، كما تم أيضًا تحديد ديناصورات من آكلات الأعشاب.

وتشير آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية أن عمر هذه الديناصورات يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة، إذ كانت تعيش في ما يعرف بالعصر الكريتاسي العلوي الذي بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى عمر 66 مليون سنة مضت، وهي فترة زمنية غير معروفة بشكل كبير وتحتاج إلى العديد من الدراسات المستقبلية.

جدير بالذكر، أنه تم توثيق الاكتشاف الحالي بنشر ورقة بحثية في مجلة جيولوجيكال العلمية العالمية (logical Journal Geo) في نهاية شهر ديسمبر 2021 وهي مجلة علمية عالمية متخصصة ذات سمعة عالية و معادل تأثير متميز ومصنفة Q1 وتتبع دار النشر ويلي (Wiley) و مدرجة في قوائم التصنيف العالمية (Web of Science and Scopus).