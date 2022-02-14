الحكومة تنفى وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا وإلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على الجرعة.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أو إلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على الجرعة، مُشددةً على استمرار إتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، دون الحاجة لقيام متلقى اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكترونى مرة أخرى، مُوضحةً أنه تم إرسال مليون ونصف رسالة للمواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية، كما تم إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقى اللقاح للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير.

وفى سياق متصل، يجرى متابعة سير العمل فى منظومة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل يومى، والتأكد من توافر مختلف أنواع اللقاحات بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفورى لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.