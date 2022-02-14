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الإسكان: غدا بدء تسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز الوحدات السكنية جاهزة التسليم

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:21 م
الإسكان: غدا بدء تسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز الوحدات السكنية جاهزة التسليم الاسكان الاجتماعى
كتب أيمن رمضان

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قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة، تأتى تماشياً مع توجهات الدولة بتملك وحدة سكنية والاستفادة من تمويل البنك المركزى المصرى بفائدة بسيطة، موضحاً أن غداً الثلاثاء سيبدأ التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطى الدخل غداً في مختلف المدن الجديدة، وتابع:"أكثر من 7 آلاف وحدة في هذا الإعلان".
 
وأضاف خطاب خلال اتصال هاتفى ببرنامج الحياة اليوم والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه بدءًا من غداً الثلاثاء 15 فبراير وحتى 8 مارس، سيكون الحجز متاح عبر موقع الصندوق وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 إلى 150 متراً بأسعار مناسبة، لافتا: إلى أن التوجه إلى المدن الجديدة يهدف إلى التنمية العمرانية، وإتاحة وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، في مختلف ربوع البلاد.
 
 

اخبار مصر

الاسكان الاجتماعى

وحدات اسكان

وزارة الاسكان

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