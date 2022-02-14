الأمم المتحدة: وفاة 121 شخصا ونزوح أكثر من 29 ألفا بسبب الأعاصير فى مدغشقر

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أنه عقب أسبوع من الأعاصير التى ضربت مدغشقر توفى ما لا يقل عن 121 شخصًا ولا يزال أكثر من 29000 شخصًا نازحين، وفقًا لآخر تحديث تم تلقيه من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNGRC)

وحذر التقرير من إرتفاع عدد القتلى مع بدء وصول المعلومات من المناطق النائية، ولا سيما منطقة إيكونجو فى منطقة فيتوفينانى، حيث أودت الانهيارات الأرضية بحياة 87 شخصًا على الأقل، وأشار التقرير إلى أنه يجرى تكثيف جهود الإغاثة بينما تقوم الحكومة بإصلاح البنية التحتية الأساسية.

دُمر الاعصار ما يقرب من 19000 منزل (8364)، غمرت المياه منهم (7098)، كما تأثر وصول الأطفال إلى التعليم بشكل كبير بسبب الإعصار، حيث فقد أكثر من 133600 طفل إمكانية الوصول إلى الفصول الدراسية ودمر أكثر من 4500 فصل دراسى (2562)، وتأثر ما لا يقل عن 69 مرفقًا صحيًا، بما فى ذلك مستشفى المنطقة فى ماننجارى.