الأمم المتحدة تبدأ استعداداتها للمساعدة في الانتخابات الرئاسية بتيمور الشرقية

كتبت : هند المغربي

أكد روي تريفيدي، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في دولة تيمور الشرقية، أن المنظمة تستعد للمساعدة في تأمين التصويت لجميع المواطنين عبر الدولة الجزرية الصغيرة، التى تستعد لاختيار رئيس جديد في مارس معربا عن أمله في انتخابات آمنة وشاملة وشفافة.

وأضاف المسؤول الأممي تدعم الأمم المتحدة في تيمور الشرقيه الديمقراطية في البلاد منذ أكثر من عقدين ، من خلال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن موضحا يعتمد دورنا في الانتخابات على رغبات الدولة العضو المعنية ، ويتكون بشكل عام من الدعم الفني والمشورة ، ويمكن أن يشمل أيضًا دعم الإدارة والتخطيط الانتخابيين ، وتسجيل الناخبين ، وإعداد ميزانية الانتخابات ، والخدمات اللوجستية والمشتريات ، واستخدام التكنولوجيا ، والتدريب وتوعية الناخبين والتربية المدنية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه استجابة لطلب المساعدة الانتخابية من حكومة تيمور الشرقيه تساعد الأمم المتحدة ، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الحكومة على إجراء استطلاع شامل ، مع تدابير سلامة فعالة لفيروس كورونا. في المكان، والتأكد من إعلام الناخبين بأكبر قدر ممكن.

كما ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة في شراء معدات الحماية الشخصية ، مثل الأقنعة ، ويقوم بتجديد سبعة مبان وإنشاء مكاتب جديدة لهيئات إدارة الانتخابات ، في مختلف بلديات الدولة ، مع دمج عناصر في التخطيط والبناء. مما يجعلها "مقاومة للأوبئة" قدر الإمكان.

كما اتخذت الأمم المتحدة في تيمور الشرقيه أيضًا خطوات محددة لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسماع أصواتهم في العمليات الانتخابية حيث أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول تدريب على طريقة برايل بلغة ديلي ، شارك فيه 170 شخصًا معاقًا. .

لافتا الى أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو البصرية تعيين شخص من اختيارهم لمساعدتهم في التصويت. سيُطلب من مسؤولي الاقتراع إحضار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقدمة قائمة الانتظار عند انتظار التصويت ، جنبًا إلى جنب مع كبار السن والنساء الحوامل.

واكد تلتزم الأمم المتحدة بدعم جهود تيمور الشرقية لتعزيز ديمقراطيتها ، ودعم جهود السلطات الانتخابية لتوفير بيئة آمنة ومأمونة للانتخابات ، وكذلك حماية حقوق الإنسان ودعمها في جميع مراحل العملية الانتخابية ".