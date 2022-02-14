الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع وتدنى الرؤية بسبب الشبورة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير هذه الفترة إلى تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد: تبقي الأجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا علي معظم الأنحاء، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء لآخر الأسبوع.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02.