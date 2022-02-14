اليوم السابع
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة قرب جنين

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:16 ص
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة قرب جنين قصف غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح (١٧ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة السيلة الحارثية قرب جنين.

وذكرت مصادر طبية، أن ١٠ إصابات وصلت من السيلة الحارثية الى مشافي مدينة جنين وصفت أحداها ببالغة الخطورة لشاب من بلدة اليامون أصيب في الرأس حيث أدخل إلى غرفة العمليات وبعد اجراء عملية جراحية له تم ادخالة الى غرفة العناية المكثفة وأعلن عن استشهاده لاحقا .

هذا واقتحمت عشرات الآليات العسكرية بلدة السيلة الحارثية وسط إطلاق للرصاص الحي صوب المواطنين الذين تصدوا لها دفاعا عن منازل الأسرى الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية حومش قبل أكثر من شهر.

وما زالت قوات الاحتلال تحاصر بلدة السيلة لمنع وصول عشرات المواطنين من قرى غرب جنين ومدينة جنين الى البلدة لمساندة سكانها في وجه الاحتلال.

 

 


وزارة الصحة الفلسطينية

فلسطين

محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح

حي الشيخ جراح

القدس

الاحتلال

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