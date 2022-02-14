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إصابة 31 واعتقال 12 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالشيخ جراح

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:00 ص
إصابة 31 واعتقال 12 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالشيخ جراح جنود الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، إصابة إصابة 31 واعتقال 12 فلسطينيا في مواجهات وقعت مع قوات إسرائيلية في الشيخ جراح بالقدس.

كما أصيب 11 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة مساء الأحد، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وذكرت وزارة الصحة أن المصاب بجروح خطيرة يبلغ من العمر 17 عاما، وقد أصيب بالرصاص الحي في رأسه.

وتواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها في حي الشيخ جراح، حيث أغلقت مدخله الغربي بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم وأخلت محيطه للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير.

 

 


الهلال الأحمر الفلسطيني

الشيخ جراح

القدس

فلسطين

اسرائيل

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