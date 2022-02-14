إزالة 147 مبنى مخالف خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 فى الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه تم اليوم إزالة 39 مبنى مخالف بإجمالى مساحة 2030.25 متر مربع إلى جانب 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 1 فدان و3 قيراط، وذلك لتعديهم على أملاك الدولة، ليصل بذلك إجمالى ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 إلى 147 حالة بناء مخالف على مساحة 7844.71 متر مربع و2 فدان 20 قيراط و18.2 سهم.

وأكد محافظ الغربية على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 والممتدة خلال الفترة من 6 وحتى 26 فبراير 2022، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء.

وشدد رحمى على عدم التهاون مع أى من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدى مرة أخرى.

يذكر أن المحافظة خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، قامت بإزالة 321 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالى مساحة 21 ألفا و970 متر مربع على نهر النيل وروافده وذلك خلال الفترة من 19 يناير وحتى نهاية الشهر الماضي.