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إحاطة سرية أمام الكونجرس لمستشار الأمن القومى الأمريكى بشأن أوكرانيا

الإثنين، 14 فبراير 2022 06:11 م
إحاطة سرية أمام الكونجرس لمستشار الأمن القومى الأمريكى بشأن أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أجرى أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكرانى دميترى كوليبا لبحث التصعيد الروسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأوضحت قناة العربية، أن هناك إحاطة سرية أمام الكونجرس لمستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان بشأن أوكرانيا.

 

وفى وقت سابق قالت شبكة سى أن إن الأمريكية، أن الغرب يخوض حربا معلوماتية فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، وعلى العكس من روسيا، فإن يتعين عليه أن يقنع الرأى العام بما يقوله.

 

 وقالت الشبكة إنه فى حين أن الحكومة الأمريكية رفعت الأسبوع الماضى السريعة عن معلومات تتحدث عن مخطط روسى لنشر فيديو عن هجوم زائف على المتحدثين بالروسية ليكون ذريعة لهما لمهاجمة أوكرانيا، إلا أنها لم تقدم أدى أدلى تؤكد صحة المعلومات للرأى العام. وفى مؤتمر صحفى ساخن، طالب الصحفيون المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بدليل يدعم المزاعم، ليرد برايس قائلا أن الحكومة واثقة من المعلومات لكن لم يقل ما إذا كانت الولايات المتحدة قد شهدت مثل هذا الفيديو.


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روسيا

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