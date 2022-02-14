أوتشا: خمس العائلات فى أفغانستان تجبر أطفالها على العمل بسبب انخفاض الدخل

كتبت : هند المغربي

أُجبرت ما يصل إلى خُمس العائلات فى أفغانستان على إرسال أطفالها للعمل مع انخفاض الدخل فى الأشهر الستة الماضية ليصل مايُقدر بمليون طفل ضمن عماله الأطفال، وفقًا لتقرير نشره مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" نقلا عن منظمة إنقاذ الطفولة.

حيث وجدت دراسة استقصائية شملت 1400 أسرة فى سبع مقاطعات فى أفغانستان أن 82% من الأفغان فقدوا الدخل منذ انهيار الحكومة السابقة وانتقال السلطة فى أغسطس الماضى، وأن 18% لم يكن أمامهم خيار سوى إرسال أطفالهم إلى العمل.

وأفاد التقرير أن أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع عن فقدهم للدخل، مع خسارة ثلثهم (34.8%) كل دخل الأسرة، وخسر الربع (26.6%) أكثر من النصف. تضررت العائلات التى تعيش فى المدن أكثر من غيرها، حيث قالت نصف العائلات فى كابول إنها فقدت دخلها بالكامل.

وأدى الارتفاع الهائل فى الأسعار الناجم عن الأزمة الاقتصادية إلى عدم قدرة العديد من الأسر على شراء الغذاء وأفاد حوالى 36% من العائلات أنهم يشترون الطعام من السوق بالائتمان، و39% يقترضون طعامًا من أسر ميسورة الحال، بينما تغرق العائلات فى الديون والفقر، قال 7.5% إنهم كانوا يتسولون أو يعتمدون على الصدقات لإطعام أسرهم.

وأشار التقرير إلى انه فى أعقاب الصراع، والتراجع الاقتصادى الحر وارتفاع الأسعار، اجتاحت موجة من الجوع أفغانستان. هذا الشتاء، محذرا انه من المتوقع أن يواجه 14 مليون طفل مستويات محتملة من الجوع تهدد حياتهم، كما أن معدلات سوء التغذية آخذة فى الارتفاع.