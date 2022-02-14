أصوات من السماء..238 متسابقا لاختيار صوتين يمثلان مصر بمسابقة بورسعيد للقرآن

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من تصفيات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، والتي ستنطلق يوم 18 فبراير بمشاركة 66 دولة، وتُجري اللجنة المحكمة للمسابقة التصفيات المحلية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتمثيل مصر فى المسابقة بدورتها الخامسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تنطلق فى الثامن عشر من فبراير الجارى فى حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى .

وتقدم للتصفيات المحلية من محافظات مصر 238 متسابق في الانشاد والابتهال الدينى تم تصفيتهم إلى 11 متسابق للوصول إلى نهائيات المحليات ويتم تصفيتهم إلى متسابقين فقط يمثلا مصر في المسابقة.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتهاء كافة الاستعدادات لهذه المسابقة الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم ثلاثة من الشخصيات الاسلامية المؤثرة على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم ــ عضو هيئة كبار العلماء، والقارئ الطبيب أحمد نعينع، والدكتور رضا عبد السلام ــ رئيس شبكة اذاعة القرآن الكريم.

وصرح الاعلامى عادل مصيلحى ــ مؤسس المسابقة والمدير التنفيذى، أن المتسابقين يتنافسون فى 4 أفرع هى حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث والأصوات الحسنة وأخيراً الإبتهال والإنشاد الدينى .

وأضاف أنه تم اضافة فرع خامس لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية على أن يتحول إلى عالمي فى العام المقبل وهو فرع المقاصد ــ وعلى هامش المسابقة يجرى تنظيم مسابقة الأئمة فى بورسعيد.

هذا ويقوم بالتحكيم فى هذه المسابقة لجنة عالمية يترأسها الدكتور عبد الكريم صالح ــ رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف وتضم فى عضويتها الشيخ عبد الفتاح الطاروطى وخبير الأصوات طه عبد الوهاب والمنشد والملحن بدار الأوبرا حسام صقر، وأعضاء من الإمارات واليمن وليبيا ومالى، هذا ويقام حفل الافتتاح فى المسابقة مساء يوم الجمعة 18 فبراير2022م ومن المنتظر أن يحضر وزيرا الاوقاف والشباب والرياضة وكبار رجال الدين وتستمر المنافسات حتى الثلاثاء 22 فبراير 2022 .