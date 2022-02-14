أسوان عروس المشاتى فى مصر تتزين خلال الموسم السياحى الشتوى.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، اليوم الاثنين، لرصد حركة السياحة فى مدينة أسوان خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى وإجازة نصف العام والتى تشهد رواجاً سياحياً مقبولاً.



أسوان

ورصدت عدسة "اليوم السابع" من خلال البث المباشر، جمال الطبيعة ونهر النيل فى مدينة أسوان ووقوف البواخر السياحية واصطفافها على كورنيش النيل وسط طقس دافئ ومشمس رائع، وتصل درجات الحرارة فى أسوان العظمى اليوم 28 درجة والصغرى 12 درجة.



أسوان

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر.