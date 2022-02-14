أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف إرسال رسائل جرعة لقاح كورونا الثالثة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"، والتي أعلن فيها إنفاق 400 مليار دولار خلال 7 سنوات لتحقيق حالة الرضا للمواطن فى مصر، ونفى الحكومة وقف إرسال رسائل جرعة لقاح كورونا الثالثة أو إلزام المتلقين بالتسجيل مجددا.





وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يبحث مع شركة "بي بي" أكبر منتجي النفط في مصر تطوير التعاون المشترك ويوجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمالها.. "برنارد": الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا إقليميًا ودوليًا



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وزيرة الصناعة: الصادرات غير البترولية تسجل 32مليارا و128مليون دولار بـ2021



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.





الرئيس السيسي خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول: أنفقنا 400 مليار دولار لتحقيق حالة الرضا للمواطن فى مصر.. نصف سكان القارة الأفريقية بدون طاقة.. الرئيس يؤكد: لم نتوقف لحظة عن العمل خلال جائحة كورونا.. فيديو



رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، متابعا: "اسمحوا لى أرحب بالحضور الموجود هنا.. السادة الوزراء والشركات والشركاء الموجودين معانا.. واشكرهم على التواجد.. ونقدر من خلال تواجدهم نقدر نعمل دفعة قوية فى الموضوعات التى يتم تناولها.





بريتش بيتروليوم: الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجا تنمويا ناجحا دوليا



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس"، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. أبرزها قانون المالية العامة الموحد



صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية





تأجيل محاكمة حسن راتب وحسانين وآخرين بـ"الآثار الكبرى" لـ17 فبراير.. النيابة فى مرافعة تاريخية: المتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم واستباحوا ثروات الوطن.. خانوا الوطن فسقناهم مكبلين.. ونطالب بأقصى عقوبة.. فيديو



أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الإثنين، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى"، لجلسة 17 فبراير؛ لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الأول للرابع.





الحكومة تنفى وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وإلزامهم بالتسجيل على الموقع.. وتكشف إرسال مليون ونصف رسالة للمواطنين.. وإمكانية تغيير مكان تلقى اللقاح عبر التواصل مع الخط الساخن 105



لا صحة لوقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أو إلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على الجرعة، مُشددةً على استمرار إتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، دون الحاجة لقيام متلقى اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكترونى مرة أخرى.





بيزنس الملايين.. تربية النعام والغزلان تدر دخلا كبيرا.. أسرة النعام بـ80 ألف جنيه.. تبيض يوميا بيضة بـ800.. والكتكوت بـ3000.. وأسرة الغزال ذكر و6 إناث وكيلو اللحم بـ700 جنيه.. اعرف سر النجاح.. فيديو



أصبحت مشاريع تربية النعام والغزلان، من المشاريع المنتشرة فى الآونة الأخيرة، لما تتميز به من سهولة التربية وتحقيق أرباح مضمونة، حيث يصل سعر كيلو اللحم 250 جنيه للنعام والبيضة إلى 800 جنيه، أما الغزال اللحم يصل إلى 700 جنيه.





ماذا تفعل حال الإصابة بفيروس كورونا؟.. الصحة تجيب



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه عند الإصابة بكورونا يجب علي الشخص ألا يقلق وأن يقوم بعزل نفسه من 5 إلى 7 أيام مع الحرص علي تناول قسط وفير من الراحة والنوم .

الإسكان: غدا طرح كراسات شروط حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الثلاثاء، 15 فبراير الجاري، بدء التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، موضحاً أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي " سكن مصر "، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين..عيار 21 يسجل 811 جنيها للجرام مستهل التعاملات



تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين بقيمة جنيه واحد فقط، مستهل تعاملات هذا الأسبوع الذهب عالمياً ومحليا، وذلك بعد أن أغلق السوق الأسبوع الماضي على ارتفاع 12 جنيها في مصر، وهبط سعر الذهب العالمي إلى مستويات 1855 دولار، ويظل الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.





بمناسبة صوم الأيام البيض فى رجب.. تعرف على الفوائد الصحية للصيام



​بدأت اليوم الإثنين، صيام الأيام البيض فى شهر رجب، وقد أطلق عليها هذا الاسم لاكتمال القمر، حيث يحرص المسلمون على صيام أيام 13 و14 و15 من هذا الشهر، وبهذه المناسبة نقدم فى التقرير التالى أهم الفوائد الصحية للصيام، حسبما افاد موقع "كليفلاند كلينك".





مصرع متهم بقتل والديه وزوجته فى قنا بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة



لقى المتهم بقتل عدد من أفراد أسرته بمركز دشنا فى محافظة قنا مصرعه، فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال مداهمة مكان تواجده.





محكمة الأسرة تقضى بـ600 ألف نفقة متعة لسيدة طلقت غيابيا بعد 19 عام زواج



قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بدفع 600 ألف لطليقته بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها عامين معلقة، وذلك بعد 19 عام زواج، وحرمانه أولاده من النفقات الواجبة عليه واستيلائه على مسكن الحضانة، لتؤكد الزوجة بدعواها: "سلب حقوقي الشرعية، وطردني من شقتي التي عشت بها 19 عاما، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 200 ألف جنيه، وعرضني للإهانة والإساءة أمام زوجته الجديدة".





اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر والسنغال بحضور جماهيرى يتخطى 40 ألف مشجع



كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى مباراة السنغال، المقرر إقامتها يوم 24 أو 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.