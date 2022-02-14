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أبو الغيط يشدد على أهمية التوافق الليبى باعتباره الضمانة للحفاظ على الاستقرار

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:43 ص
أبو الغيط يشدد على أهمية التوافق الليبى باعتباره الضمانة للحفاظ على الاستقرار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كتب ـ بيشوى رمزى

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قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، وفي إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل علي الساحة الليبية مؤخرا، يعتبر أنه من الأهمية قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلي توافق سياسي علي المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ علي الاستقرار في البلاد. 
 
وأكد أبو الغيط، حسبما نقل المصدر، علي أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً علي ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ علي الاستقرار فيها، والعمل علي عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لـ "الليبيين".

الجامعة العربية

ابو الغيط

ليبيا

انتخابات

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