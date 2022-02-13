"FDA" تؤجل قرارها للموافقة على لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ4 سنوات

كتبت أمل علام

كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، عن أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA"، قامت بتأجيل لقاح كورونا من شركة فايزرPfizer للرضع والأطفال من سن 6 أشهر إلى 4 سنوات لمدة شهرين على الأقل، بعد أن قالت الهيئة الأمريكية (FDA) إنها بحاجة إلى مزيد من البيانات.



لقاح كورونا للاطفال

وقالت شبكة بلومبرج، إنها قامت بتأجيل أخذ لقاح كورونا للأطفال الأمريكيين دون سن الخامسة، والذى يمثل القرار ضربة للآباء الذين يتطلعون إلى حماية الأطفال الصغار وسط زيادة متحور اوميكرون.

يقول المسئولون إن التأخير قد يطمئن الجمهور بشأن معايير هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، حيث إنه لن يتم تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة حتى الربيع بعد أن اختار المنظمون الفيدراليون تأجيل المراجعة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل انتظارًا لمزيد من البيانات.

وقالت الشبكة الإخبارية، كان مستشارو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية يخططون للنظر في نظام جرعتين من لقاح فايزرPfizer يوم الثلاثاء.

قال مسؤولو الهيئة الأمريكية في بيان إن التأخير هو السماح للشركة والشريك الألماني BioNTech بجمع وتقييم مزيد من المعلومات حول تأثير جرعة ثالثة.

ومع ذلك، فقد هدأ الحماس في ديسمبر عندما أظهرت دراسة أن جرعتين من لقاح فايزر فشلت في تلبية المعايير المختبرية للاستجابة المناعية الفعالة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، على الرغم من أنها كانت فعالة في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 شهرًا.

قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة قد أمنت بالفعل إمدادات كافية لجميع الأطفال البالغ عددهم 18 مليون طفل من سن 6 أشهر إلى 4 سنوات.

قال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، "يمكننا البدء في تعبئة اللقاح وشحنه بمجرد أن تتخذ هيئة الأغذية والأدوية الامريكية قرارها"، مضيفا، "سنكون مستعدين لهؤلاء الآباء الذين يتوقون لتطعيم أطفالهم."

أوضح بيتر ماركس، رئيس قسم اللقاحات في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إلى أن البيانات في هذه المرحلة لم تكن جيدة بما يكفي لاستحقاق ترخيص اللقاح للأطفال الصغار، مستشهداً بمعايير الوكالة.

وأضاف: "نشعر أنه إذا كان هناك شيء لا يفي بهذا المعيار، فلا يمكننا المضي قدمًا"، مضيفًا أنه يأمل في أن "يطمئن الناس إلى أن العملية لها معيار".

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول ما رأته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في بيانات الجرعتين من شركة فايزر Pfizer والتي أدت لتأجيل اتخاذ القرار حتى وصول المزيد من البيانات.