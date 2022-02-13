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6 محاذير على الإنترنت لتجنب وقائع الابتزاز الإلكترونى.. نقلا عن "برلمانى"

الأحد، 13 فبراير 2022 10:37 ص
6 محاذير على الإنترنت لتجنب وقائع الابتزاز الإلكترونى.. نقلا عن "برلمانى" موقع برلمانى
كتب ـ علاء رضوان

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "6 محاذير على الإنترنت.. كيف يتم الإبلاغ عن وقائع الابتزاز الإلكتروني"، استعرض خلاله كيفية الإبلاغ عن وقائع الابتزاز الإلكتروني، وكيفية التصدي لهذه الجريمة من خلال قانون تقنية المعلومات.  
 
وإليكم نص التقرير كاملا:
 
 
 
موقع برلماني
موقع برلماني

 

 

 

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