48 يوما على رمضان.. ساعات الصيام أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و19 دقيقة

كتب سيد الخلفاوى

اقترب شهر الصيام، حيث تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة يكون يوم السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام.

ويصل عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.