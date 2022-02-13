40 طالبا يترجمون تقريرا حول ما شاهدوه بمشروعات "حياة كريمة" لـ5 لغات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ" 40 " شاب وفتاة من طلاب كلية الألسن بجامعة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " بقرى مركز البلينا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا .

تضمنت الجولة قيام شباب الجامعة بزيارة لمشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر" بقرية " برديس"، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية " بنى حميل "، ثم قاموا بزيارة لمشروعات قرية " أبيدوس"، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية بالقرية، ووحدة الإسعاف، وكذلك الوحدة الصحية لقرية " عرابة أبيدوس "، واختتم الشباب جولتهم بزيارة إلى معبد سيتى الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية .

واستمع شباب كلية الألسن خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجارى العمل بها، والبرنامج الزمنى للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، مؤكدين أنهم سيقومون بترجمة تقرير مفصل حول ما شاهدوه من مشروعات المبادرة إلى 5 لغات مختلفة " الانجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، العبرية ".



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا



شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى البلينا