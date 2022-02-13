14 طبيبا من 4 جامعات لإجراء العمليات والكشف بالمجان بمستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمدحسين

استقبل مستشفى العريش العام 14طبيباً من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام.

وأعلنت مستشفى العريش فى بيان ، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

والأطباء هم فى تخصص جراحة مخ وأعصاب الدكتور محمد أحمد سيد أحمد، والدكتور أحمد إسماعيل موسي، وتخصص طب أورام دكتوره داليا حمودة الصادق، ودكتور علا محمد أحمد، وفى تخصص جراحة قلب وصدر دكتور كريم محمد مدحت، ودكتور محمد سامي عبد الله.

وشلمت مجموعة الأطباء فى تخصص جراحة عامة دكتور سامح محمد نجيب، ودكتور محمد نجم عبد الغفار، وتخصص جراحة عظام . دكتور عبد الحميد كامل عبد الحميد ، وتخصص كبد وجهاز هضمى، دكتورة نجلاء عاطف رياض، وتخصص جراحةأوعية دموية دكتور شريف محمد حسين ، وتخصص عيون دكتور محمد السيد حسن، وتخصصه تخدير دكتور محمد علي العرابي، وتخصص تجميل دكتور محمد عادل محمد.

ويقوم الفريق الطبى بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة.

قال دكتور طارق شوكه، مدير صحة شمال سيناء، إنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.