وكيل زراعة دمياط: 8 آلاف فدان تعمل بنظام الرى الحديث بنطاق المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أكد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وجود توجه ملحوظ من المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث كنتاج للأنشطة التوعوية التي تبذلها أجهزة الزراعة بنطاق المحافظة.

وأضاف سميح عبد السميع فى تصريح لـ"اليوم السابع" وصلت المساحات التي تم تطوير نظم الري بها إلى أكثر من 8000 فدان تقريبا بأنحاء المحافظة، ومن المتوقع زيادة كبيرة في تلك المساحات من خلال الدعم المقدم من الدولة.

وأشار عبد السميع، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.