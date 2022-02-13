وكيل تعليم دمياط يتابع ضوابط تنظيم العمل بمدارس اللغات

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديرى مدارس اللغات الرسمية، بحضور صالح القصيفى مدير عام التعليم العام، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية للنصف الثانى من العام الدراسى.

وتناول "وكيل الوزارة" ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس، واستعرض مديرى المدارس بعض المشكلات التى قد تواجههم أثناء اليوم الدراسي.

ووجه الدكتور خالد خلف الإدارات المختصة بالعمل على حل تلك المشكلات والمعوقات فورا قبل بدء النصف الثانى من العام الدراسي.

كما وجه "وكيل الوزارة" بضرورة التحلى بالحسم والحزم فى اتخاذ القرارات والابتعاد عن العواطف والمجاملات من أجل عملية تعليمية متميزة، مشيرا الى تدعيم الإيجابيات وإظهار النقاط المضيئة لتكريمها ومعالجة السلبيات فى حينها فى اطار تربوى منظم.

وأكد الدكتور "خالد خلف" على ضرورة التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والاداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسئولية لتكون علامات مضيئة تساعد فى تحقيق منتج تعليمى متميز يواكب النهضة التعليمية التى تشهدها محافظة دمياط بتوجيهات محددة ومتابعة متواصلة من الدكتورة "منال عوض محافظ دمياط.

يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة استعدادات المدارس لبداية النصف الثانى من العام الدراسي.