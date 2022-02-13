وكالة أمريكية تحذر من هجمات إلكترونية محتملة مع زيادة التوترات بشأن أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت وكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية الأمريكية من هجمات إلكترونية محتملة فى ظل تصاعد للتوترات مع روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا.

وقالت صحيفة ذا هيل إن الوكالة أصدرت إنذار للمنظمات الأمريكية قالت فيه إن الأنظمة الأمريكية يمكن أن تواجه هجمات إلكترونية روسية فى ظل تحذيرات من مسئولى إدارة بايدن بأن الغزو الروسى لأوكرانيا ربما أصبح وشيكا.

وبعدما أصدر المسئولون الأمريكيون تحذيرا يوم الجمعة بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا فى أى يوم الآن، أوصى إنذار الوكالة كل المنظمات فى الولايات المتحدة، بغض النظر عن حجمها، بتنبنى موقف مشدد فيما يتعلق بالأمن الإلكترونى وحماية أصولها الأكثر أهمية.

وقالت الوكالة إنه فى حين لا يوجد حاليا تهديدات محددة ذات مصداقية للأرض الأمريكية، إلا أنهم يدركون إمكانية قيام الحكومة الروسية فى ظل تصعيد إجراءاتها المقوضة للاستقرار بطرق يمكن أن تؤثر على آخرين خارج أوكرانيا.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى قد قال إن الروس فى وضع يمكنهم من القيام بعمل عسكرى كبير فى أوكرانيا فى أى وقت، وأن الغزو قد يبدأ قبل نهاية دورة الألعاب الاولمبية الشتوية التى تستضيفها حليفة موسكو، بكين، وتنتهى فى 20 فبراير.

وفى ظل التوترات المتزايد، قالت وكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية إنها كان تستعد على مدار اشهر لتعزيز الوعى لاحتمال وقوع هجوم إلكترونى روسى. وأشارت إلى أن روسيا قد تقوم بمناورات إلكترونية كأحد عناصر قوتها فى أوكرانيا فى عام 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرن، وذلك من ضمن سبل أخرى مناورات أخرى خلال العقد الماضى.