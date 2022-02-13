وزير الشباب والرياضة يصل الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصولة الى المحافظة ضمن زياراته الميدانية للمحافظة ، والمشاركة في ماراثون الدراجات بمشاركة لفيف من أبناء المحافظة وعقد لقاء مفتوح مع شباب جامعات جنوب الوادي .

تناول اللقاء بحث الخطة الإنشائية المحددة خلال الفترة المقبلة لتطوير مراكز شباب وأندية المحافظة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وسبل تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء محافظات جنوب مصر، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب الصعيد ، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

لفت صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها، إلى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم اهم مشروع تستثمر فيه الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لصالح الوطن .

من جانبه تقدم اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالترحيب بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مؤكدا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عالي من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية الى محافظة الوادي الجديد المشاركة في ماراثون الدراجات ، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية وعقد لقاء شبابي وحواري مفتوح مع شباب الجامعات المشارك في مهرجان العاب جامعات الجنوب .