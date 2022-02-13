وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ومحور دعم إقليمياً ودولياً

- عقد أولى اجتماعات اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه بمشاركة ممثلى وزارة الرى والجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية
- العمل على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه
- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية
- إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم
- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم
- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات
- معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع
وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨، حيث تم تنظيم أسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه فى موعدهما، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضياً.
وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تقرر إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخماً علمياً للأسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم فى تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية، كما يقام على هامش الاسبوع معرضاً لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تُقام للعام الخامس على التوالى من خلال أسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.
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