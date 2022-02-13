وزير التموين يفتتح 3 مجمعات نموذجية لخدمات الوزارة بـ3 محافظات

كتب ـ مدحت وهبة

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من مقر مجمع خدمات وزارة التموين النموذجى بأسيوط عبر الفيديو كونفرنس مجمع خدمات نموذجي فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال عدد 18 "شباك خدمة"، وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا الي 14 ألف معاملة شهرياً لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقاً للمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجي بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوالى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة" ، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية .

كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر على مساحة 120 مترا، ويقدم خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجى بأسيوط بحضور عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية و اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة