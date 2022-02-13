اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع الخدمات بمحافظة أسيوط.. فيديو

الأحد، 13 فبراير 2022 10:10 ص
وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع الخدمات بمحافظة أسيوط.. فيديو وزير التموين ومحافظ أسيوط
أسيوط- مدحت وهبة وهيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط.
 
ويقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية"، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
 
استقبل اللواء عصام سعد محافظة أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ووليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

رحب محافظ أسيوط بزيارة وزير التموين والوفد المرافق له للمحافظة، مشيدًا بدور الوزارة لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وحماية المستهلك والدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهتم بتوفير كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين ومحافظ أسيوط بإفتتاح عدد من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة ومنها افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية، كما يزور فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، ويفتتح أيضا مركز الخدمة النموذجي المطور بأول أسيوط بحي غرب، بالإضافة إلى زيارة مطاحن مصر الوسطى والصوامع الخاصة بالشركة بنزلة عبداللاه وصومعة عرب العوامر بمركز أبنوب.

d16716ca-991c-4b7e-ac88-b93f5fe30b30
 
e8cc3e7e-f9db-4962-bfaa-45dc8878c326
 
e39cf717-fa84-4cbd-b453-179caf0ba3c0
 
fbe5484d-8e16-4958-b332-0986116e6d50

أسيوط

وزير التموين

تقارير مصرية

اخبار مصر

وزارة التموين

الغرفة التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة