وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع الخدمات بمحافظة أسيوط.. فيديو

ويقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية"، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

استقبل اللواء عصام سعد محافظة أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.