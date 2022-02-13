وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة

كتب ـ محمد صبحى

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ، اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بتطوير المناهج و البرامج الدراسية بالمعاهد، وذلك طبقاً للوائح الاسترشادية والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شدد د.عبدالغفار على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.

وأكد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أكد الدكتور عبد الغفار على الالتزام بضم رؤساء لجان قطاعات المعاهد الخاصة لعضوية لجان قطاعات الجامعات الحكومية.

وفى إطار التحول الرقمى، قرر المجلس ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل الطلاب بالمعاهد وأعمال الامتحانات والكنترولات من خلال إنشاء منصة للطلاب تتضمن كافة بياناتهم؛ بهدف تيسير الإجراءات على الطلاب.

أحيط المجلس علمًا بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة2022 بشأن تحويل المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل مع الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد بوضعه بنظام (2+2) فصول دراسية.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.