اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 09:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الاقتصاد التونسى: الحكومة طلبت التعامل مع صندوق النقد لمساعدتنا بهذه المرحلة الصعبة

الأحد، 13 فبراير 2022 08:30 ص
وزير الاقتصاد التونسى: الحكومة طلبت التعامل مع صندوق النقد لمساعدتنا بهذه المرحلة الصعبة الرئيس التونسي قيس سعيد
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد أن الحكومة هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة. 

وقال سعيد في حوار مع قناة "الوطنية" التونسية اليوم الأحد، إن الإملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس، موضحا أنه أصبح من غير الممكن تأجيل إي اصلاح من الإصلاحات الكبرى، وحان الوقت للقيام بها.

وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه الحكومة بهذه الإصلاحات العميقة، وستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمحور حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه سيتم "تدرّيج رفع الأسعار" مع التّقليص من حجم السّوق الموازية.

وأوضح أن الإصلاحات ستشمل الشركات العامة، التي حان الوقت لتحديثها ورقمنتها والتقليل من كتلة الأجور، ويأتي ذلك عشية انطلاق المفاوضات مجددا مع صندوق النقد الدولي، والمقرّر بدايتها غدا الإثنين.

 


وزير الاقتصاد التونسي

تونس

صندوق النقد

قيس سعيد

الحكومة التونسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة