وزيرا خارجية السعودية وبوروندى يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفى أجراه السبت، مع وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم - خلال الاتصال - مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

وكان الأمير فيصل قد أجرى فى وقت سابق، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والتعاون الدولى فى جمهورية الصومال عبدى سعيد موسى على.

وثمن خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية الصومال من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 فى مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.