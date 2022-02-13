واشنطن تحذر من هجمات قرصنة إلكترونية روسية ضد المؤسسات الأمريكية

يأتي في ظل تحذيرات من مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون وشيكا.

وأوصت الهيئة الأمريكية جميع المؤسسات في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن حجمها، برفع حالة التأهب تحسبا لعمليات قرصنة إلكترونية وحماية لأصولها الأكثر أهمية، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أنه رغم عدم وجود تهديدات محددة ذات مصداقية لهذه المؤسسات فإن من الممكن للحكومة الروسية أن تقوم بتصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار باستخدام أدوات تضر بالآخرين خارج أوكرانيا.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر في نظرة المجتمع الدولي بشأن الغزو المتوقع.