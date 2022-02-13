واشنطن بوست: مخاوف بين دول البلطيق من وجود عسكرى روسى دائم فى بيلاروسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن دول البلطيق تحذر حلفاءها فى الناتو من أن التدريبات العسكرية الروسية فى بيلاروسيا يمكن أن تؤدى إلى وجود دائم للقوات الروسية فى الدولة الواقعة بشرق أوروبا، وما يحمله ذلك من مخاطر مثيرة للقلق لأمن التحالف الغربى على المدى الطويل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحشد العسكرى الروسى فى بيلاروسيا يستهدف أوكرانيا الآن، على ما يبدو، إلا أن الانتشار الجديد أثار مخاوف فى الدول المجاورة لبيلاروسيا، وهى لاتفيا وليتوانيا واستونيا، وأيضا بعض دول شرق أوروبا بسبب احتمالية وجود عسكرى على أو بالقرب من حدودهم، والذى من شأنه أن يغير قواعد اللعبة.

وفى الأسابيع الأخيرة، تم نقل ما بين 20 إلى 30 ألف من القوات الروسية ومعها طائرات حربية وبطاريات صواريخ وأنظمة دفاع جوى إلى بيلاروسيا، وذلك للماركة رسميا فى مناورات عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وبدأت المناورات الثلاثاء، وقال المسئولون إن القوات ستعود إلى الوطن بنهاية المناورات فى 20 فبراير.

إلا أن حجم وطبيعة المناورات، التى تأتى فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بانكماش وجود الناتو فى شرق أوروبا، قد زاد المخاوف من أن روسيا قد تستغل الفرصة لترك قوات فى بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، مما يعمق وصول روسيا فى أوروبا، بحسب ما يقول مسئولون غربيون.

وقد أثار قادة دول البلطيق المخاوف فى الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع حلفاء الناتو، وحذروا من أن الوجود المستمر للقوات الروسية فى بيلاروسيا من شأنه أن يغير بشكل كبير التوازن العسكرى لصالح روسيا. ودعوا إلى تعزيزات إضافية من الناتو على طول الجناح الشرقى للحلف لإصلاح الخلل فى التوازن.