اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 05:27 م
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نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ فى برشلونة بسبب حريق نشب بالغرف.. فيديو

الأحد، 13 فبراير 2022 05:21 م
نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ فى برشلونة بسبب حريق نشب بالغرف.. فيديو الحريق
كتب محمد جمال

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اضطر عدد من نزلاء أحد الفنادق فى مدينة برشلونة الإسبانية إلى إلقاء أنفسهم من النوافذ بعد اندلاع حريق بأحد طوابقه، وذكرت صحيفة elperiodico ومقرها برشلونة، أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في الطابق الثالث بفندق كورونادو في شارع لا رامبلا وسط المدينة.
 
وأضافت أن شخصا لقى مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة.
 
وأوضح رجال الإطفاء، أن النيران اشتعلت فقط في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة فئران". 
 
وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط. 

حريق

برشلونة

اسبانيا

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