نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 .. محافظ أسوان يطالب المصححين بعدم الاستعجال وتحرى الدقة

أسوان - عبد الله صلاح

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022.. طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من المصححين للشهادة الإعدادية بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الاستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقه، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنباً لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

وتواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بنهاية الأسبوع المقبل.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

ويستمر التصحيح وتقدير الدرجات داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بإجمالى 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين.