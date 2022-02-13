اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 .. محافظ أسوان يطالب المصححين بعدم الاستعجال وتحرى الدقة

الأحد، 13 فبراير 2022 04:23 م
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 .. محافظ أسوان يطالب المصححين بعدم الاستعجال وتحرى الدقة تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022.. طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من المصححين للشهادة الإعدادية بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الاستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقه، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنباً لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

وتواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بنهاية الأسبوع المقبل.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

ويستمر التصحيح وتقدير الدرجات داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بإجمالى 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين.


لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة