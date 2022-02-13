اليوم السابع
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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بتنفيذ مصر إطار العمل الوطنى للتمويل

الأحد، 13 فبراير 2022 01:56 م
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بتنفيذ مصر إطار العمل الوطنى للتمويل نائبة الأمين العام للامم المتحدة
كتبت هند المغربى

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قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أشيد بـمصر كونها ضمن 70 دولة تقوم بوضع وتنفيذ إطار عمل وطنى للتمويل، مضيفة: "تُعد أطر العمل هذه أدوات حاسمة لضمان الاستثمار فى القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف."

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، والذى يعقد خلال الفترة بين يومى 13 إلى 15 فبراير الجارى، تحت شعار "معا لتعافى مستدام" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستضيفه جامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، الأمم المتحدة، البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى.


الأمم المتحدة

التنمية المستدامة

الاسبوع العربي للتنمية المستدامة

مصر

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