موانئ البحر الأحمر: تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة اليوم و445 شاحنة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و445 شاحنة و74 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات تداول 976 طن بضائع عامة ومتنوعة 232 شاحنة و 9 ملاكى.
كما أكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة 213 شاحنة و 65 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ.
واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 81 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 105 شاحنة و 64 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 83 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و 7 ملاكى.
كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 171 طن بضائع عامة و 77 طن ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 976 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.
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