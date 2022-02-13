اليوم السابع
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موانئ البحر الأحمر: تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة اليوم و445 شاحنة

الأحد، 13 فبراير 2022 11:10 ص
موانئ البحر الأحمر: تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة اليوم و445 شاحنة موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و445 شاحنة و74 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات تداول 976 طن بضائع عامة ومتنوعة 232 شاحنة و 9 ملاكى.

كما أكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة 213 شاحنة و 65 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 81 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 105 شاحنة و 64 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 83 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و 7 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 171 طن بضائع عامة و 77 طن ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 976 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.


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