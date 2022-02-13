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منطقة الأقصر الأزهرية تعلن تأهل فرق "الأقصر وأسوان" لنهائيات بطولة كرة الطائرة.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 01:19 م
منطقة الأقصر الأزهرية تعلن تأهل فرق "الأقصر وأسوان" لنهائيات بطولة كرة الطائرة.. صور تأهل فرق "الأقصر وأسوان" لنهائيات بطولة كرة الطائرة
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن انتهاء مواجهات بطولة كرة الطائرة المدرجة بمنافسات الحافز الرياضي لقطاع الأقصر بنين، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، وبحضور أيمن ناصر مدير البطولة، وحامد عبداللطيف موجه عام التربية الرياضية برعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وقالت المنطقة، فى بيان صحفى، أنه اشتدت المنافسة بين منتخبات مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – سوهاج - أسيوط)، وتمكن منتخب منطقة الأقصر من تحقيق الفوز على حساب منتخب منطقة سوهاج بنتيجة ½، فيما تمكن فريق منتخب منطقة أسوان من الفوز على منتخب منطقة قنا بنتيجة 2-0 وصعد إلى النهائيات المركزية بالقاهرة منطقتى ( الأقصر وأسوان )، على أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعة الأولى لبطولة الكرة الطائرة للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة المقبلة.

واستضفات محافظة الأقصر فعاليات تصفيات القطاعات لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية والمدرجة ضمن الحافز الرياضى للألعاب الجماعية لطلاب المرحلة الثانوية، وتنقسم التصفيات على مستوى الجمهورية لأربعة قطاعات، قطاع الإسكندرية (بمركز الخدمة والنشاط بميامى)، وقطاع بورسعيد (ببيت شباب أبوعلاء)، وقطاع بنى سويف (ببيت شباب بنين بنى سويف)، وقطاع الأقصر(ببيت شباب الأقصر)، كما تم تطبيق  الإجراءات الإحترازية حرصا  على صحة وسلامة الجميع.

وتقام البطولة بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتحت رعاية فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، وبتوجيه من الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة إبراهيم صديق مدير عام الرعاية، وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وتحت اشراف قسم التربية الرياضية بمنطقة الاقصر الأزهرية حامد أحمد عبداللطيف جلال موجه عام التربية الرياضية، والأعضاء الفنيين محمد الثاني محمد ومحمود عبد النبي فهمى وضياء النوبي عبدالعظيم.

تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (1)
تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (1)

 

تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (2)
تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (2)

 

تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (3)
تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (3)

 

تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (4)
تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (4)

 

تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (5)
تأهل فرق الأقصر وأسوان لنهائيات بطولة كرة الطائرة (5)

 


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