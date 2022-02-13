مصرع مواطن وإصابة 7 فى حادث تصادم بطريق "القاهرة الفيوم".. بالأسماء

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس سياحى، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 7 آخرين.

وشملت قائمة المتوفين كلا من محمود فرحات محمود أبو النور 37 سنة وتم نقلة جثته إلى مستشفى سنورس المركزى.

المصابون هم: دينا طارق أبو سالم من محافظة المنوفية 23 سنة، أمل أحمد عرابى من محافظة المنوفية 33 سنة، نورهان هشام من محافظة المنوفية 25 سنة، مى عبد العظيم حمادة 19 سنة، سندس حسن بلال من محافظة المنوفية 59 سنة، سحر محمد عدس من محافظة المنوفية 59 سنة، احمد شبل الزنادى من محافظة المنوفية 53 سنة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزى.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة تُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس سياحى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.