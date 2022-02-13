اليوم السابع
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مصرع محامية بسبب تسرب غاز داخل شقتها في الشروق

الأحد، 13 فبراير 2022 12:27 ص
مصرع محامية بسبب تسرب غاز داخل شقتها في الشروق أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها، نتيجة تسرب غاز داخل شقتها بمنطقة الشروق وتم نقل الجثة للمستشفي وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة داخل شقتها في الشروق وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيدة تعمل محامية لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسرب الغاز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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