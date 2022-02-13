اليوم السابع
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مستشار برئاسة فلسطين يدعو "الجنائية الدولية" للتحقيق بتهجير أهالى الشيخ جراح

الأحد، 13 فبراير 2022 01:18 م
مستشار برئاسة فلسطين يدعو "الجنائية الدولية" للتحقيق بتهجير أهالى الشيخ جراح الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعا مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضى، اليوم الأحد، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى البدء فى التحقيق الفعلى ضد تهجير أهالى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وشدد الرويضى فى تصريح، على أن التأخر فى بدء التحقيق يعطى ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلى للاستمرار فى جرائمه، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية على اتصال مع حقوقيين دوليين لدفع المدعى العام للبدء بهذا التحقيق وتحمل مسؤوليته فى هذا الموضوع.

وقال الرويضى أن حى الشيخ جراح لن يكون إلا فلسطينيا، مؤكدا أن كافة الوثائق القانونية تبين ذلك، وما يحدث هناك مقصود لدفع الناس إلى الخروج تحت حصار الخوف من المستوطنين، لافتا إلى أن هناك 28 منزلًا مهددة بالتهجير القسري.

وحمل الرويضى حكومة الاحتلال الاسرائيلى المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على الاعتداء على أهالى الشيخ جراح الليلة الماضية وصباح اليوم.

ودعا الرويضى الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطينى فى القدس أمام هجمات المستوطنين واعتداءاتهم واعتداء شرطة الاحتلال التى توفر الحماية لهؤلاء المتطرفين.

وشدد الرويضى على أن المشهد فى الشيخ جراح هو بداية لمشهد آخر، سيحدث فى سلوان وحى البستان ووادى حلوة وفى بطن الهوى وفى أحياء أخرى.

 


الرئاسة الفلسطينية

القدس

حى الشيخ جراح

الأمم المتحدة

اسرائيل

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