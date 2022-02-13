مدينة الأقصر تزيل 31 إعلانا وبانر وشعارا مخالفا فى شوارع المحافظة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإعلانات المخالفة بمختلف الأحياء داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك على رأس لجنة مكونة من (المتابعة الميدانية والإشغالات بمشاركة أحمد محمود دياب مدير الإدارة، وأعضاء من التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية) وكافة الجهات المختصة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 إعلانًا و2 شعار و7 تند، و5 فانوس، و4 بانرات و2 علم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، حيث جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون ووفقًا للقواعد المنظمة.

وقال العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، أنه تستهدف هذه الحملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة التى تم إقرارها لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق تابع رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة بطريق المطار ومسح وتمهيد طريق منشاة العمارى العمومى والوحدة البيطرية، وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحى القديم وملعب نجع العرب ونجع الدقاديق، فضلًا عن متابعة أعمال الرصف بطريق منشأة العمارى الرئيسى، وورش أرصفة كورنيش النيل بدءً من ميدان الايبروتيل وصولًا حتى ميدان مرحبا ومنطقة الشيخ موسى بالوردية المسائية، ونظافة ورش بارك الحنطور بشارع معبد الكرنك بجوار مسجد أحمد النجم ومن المسجد مرورًا بميدان سيدى أبو الحجاج وصولًا حتى ماكدونالدز، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطرق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

مدينة الأقصر تزيل 31 إعلان وبانر وشعار مخالف (1)



مدينة الأقصر تزيل 31 إعلان وبانر وشعار مخالف (2)



مدينة الأقصر تزيل 31 إعلان وبانر وشعار مخالف (3)



مدينة الأقصر تزيل 31 إعلان وبانر وشعار مخالف (4)