مدير "رياضة الأقصر" يكرم الحاصلة على المركز الثالث جمهورية للناشئين تايكوندو

الأقصر - أحمد مرعى

كرم صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، اللاعبة سلمى أحمد محمد لحصولها على المركز الثالث جمهورية للناشئين فى بطولة الجمهورية للناشئين، والتابعة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى فى لعبة التايكوندوا مركز الواعدين بمحافظة الأقصر.

وقام مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بتسليم اللاعبة البطلة ميدالية وشهادة تقدير وملابس رياضية، حيث حضر فعاليات التكريم كل من الدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة والقائم بأعمال وكيل الرياضة ومشرف عام المشروع بالمديرية، ومحمود صابر وإدارى المشروع، وأحمد محمود تسن، وبحضور مدربى التايكوندو الكابتن سمير سعد فهمى والكابتن سامح حجاج يوسف.

وفى نفس السياق أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، استمرار فعاليات تدريبات المشروع القومى للشباب والرياضة لدعم ذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بذوى الهمم فى العديد من المبادرات ومشاركتهم ورعايتهم ودمجهم فى جميع الأنشطة.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم استكمال فعاليات التدريب فى تنفيذ المشروع القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك مشاركة 30 عضو بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما صرح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بتنفيذ المديرية فعاليات المشروع القومى للدراجات الرياضية عبر تدريب الوافدين لركوب الدراجات يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك تحت شعار (رياضتى - دراجتي)، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة، والتى تتماشى مع رؤية الوزارة فى دعم ومساندة الشباب وتنفيذ البرامج التى تتوافق ومتطلباتهم.



مدير الشباب والرياضة بالأقصر يكرم الحاصلة على المركز الثالث جمهورية (1)



مدير الشباب والرياضة بالأقصر يكرم الحاصلة على المركز الثالث جمهورية (2)