مدارس جنوب سيناء تستعد لتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لوضعها أمام الطلاب غدا

جنوب سيناء - ياسر عامر

تستعد مدارس المرحلة الإعدادية المخلتفة بمحافظة جنوب سيناء، غداً الاثنين، لتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إعلان اعتمادها من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بنسبة نجاح بلغت 78.4%، وذلك لإعلان كشوف نتائج الطلبة وتوفيرها بالكامل لهم.

وكان قد اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 78.4 % ، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة الشهادة للصف الثاني تلمذة صناعية بنسبة نجاح 100 %، وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق، وتحقيق تفوق في نهاية العام الدراسي.

ومن جانبه، أثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية بمدن المحافظة ووديانها، وأكد على أنه قبل بدء الإمتحانات تم التشديد على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.